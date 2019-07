Primo giorno di allenamento per James Rodriguez con il Real Madrid. Dopo 787 giorni, infatti, il colombiano è tornato ad allenarsi con i Blancos, in attesa di novità sul futuro. Su di lui ci sono Napoli e Atletico Madrid, ma - proprio in merito all'interessamento dei cugini Colchoneros - alcuni tifosi hanno urlato: "Non andare all'Atletico!". A rivelarlo è il quotidiano iberico Marca, che mostra un video attraverso il proprio sito web.