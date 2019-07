Secondo quanto riportato da El Desmarque in Spagna il Real Madrid ha informato 7 giocatori dell'attuale rosa sul fatto che non saranno convocati per il raduno estivo. Si tratta di Theo Hernández (già del Milan anche se ancora non è ufficiale il suo trasferimento), Reguilón, Odegaard, Lucas Silva, Borja Mayoral, Raúl de Tomás e soprattutto James Rodriguez, al centro di una trattativa per l'addio in direzione Napoli. Non sarà presente dall'inizio, ma si aggregherà invece soltanto successivamente Dani Ceballos, trattato dal Milan e a cui il Real ha concesso vacanze extra per l'Europeo Under 21.