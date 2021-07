Il Real Madrid continua a lavorare in vista della prossima stagione. Oggi le Merengues hanno concluso il sesto giorno di ritiro, con Luka Jovic che rimane ancora fuori dalla squadra guidata da Ancelotti. L'attaccane serbo non rientra nei piani del club ed è ai margini, in attesa solo dell'offerta giusta per lasciarlo partire. Nelle ultime settimane è stato uno dei nomi accostati al Milan per rinforzare l'attacco.