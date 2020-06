Si rivede Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid, obiettivo di mercato del Milan, è tornato ad allenarsi in campo dopo la frattura al calcagno. Come annunciato dal club spagnolo, il serbo, prelevato dall’Eintracht la scorsa estate, pagandolo circa 60 milioni di euro, il serbo è vicino al rientro, pronto a mettersi in luce in questo finale di stagionale. Col Milan che osserva interessato, in quanto il classe '97 è la prima scelta per l'attacco della prossima stagione: i contatti con il suo agente, Ramadani, sono continui.