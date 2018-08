Real Madrid-Juve rimane una sfida suggestiva e ricca di significati. Anche in amichevole. Anche senza Cristiano Ronaldo. Ultima partita all'International Champions Cup per la formazione di Max Allegri, ultimo test ed anche il più atteso. Segui LIVE su Calciomercato.com la partita.



REAL MADRID-JUVENTUS 0-1

RETI: 12' aut.Carvajal

REAL MADRID (4-2-3-1): Navas; Carvajal, Javi Sánchez, Nacho, Reguilón; Kroos, Valverde; Ceballos, Isco, Bale; Benzema.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Favilli, Cancelo.



1' - Fischio d'inizio, Juve in campo con la terza maglia.

10' - Ancora nessuna occasione da gol, ma il Real sta mettendo in difficoltà la Juve pressando molto alto.

12' - GOL! Pjanic apre per Bernardeschi, grande numero e assist per Cancelo il cui cross basso trova la deviazione di Carvajal che inganna Navas. REAL-JUVE 0-1!



Seguono aggiornamenti