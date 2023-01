Il Real Madrid ha messo nel mirino Harry Kane, in vista della prossima stagione. L’attaccante inglese – in scadenza di contratto nel giugno 2024 – è considerato l’obiettivo primario per rinforzare il reparto offensivo dei Blancos. Il Tottenham, dal canto suo, non si lascerà tentare, a meno che un’offerta non raggiunga i 100 milioni di euro. Lo riporta Todofichajes.