ROMA - Da quasi 18 anni il Real Madrid non perdeva una finale, e il fatto che il primo ko arrivi subito dopo la partenza di Cristiano Ronaldo "preoccupa" i bookmaker. Dopo la sconfitta in Supercoppa europea contro l'Atletico Madrid, le previsioni dei bookmaker sulla stagione dei Blancos si fanno decisamente più fosche: sul tabellone 888sport, per esempio, l'ipotesi su un'annata a zero trofei si è fatta concreta, vista la quota a 2,25. Un'offerta, fa sapere Agipronews, di pochissimo più alta rispetto a quella bancata per la vittoria di un titolo (non si specifica quale), dato a 2,20. Molto più distante lo scenario "galactico": due trofei sono in lavagna a 6,00, mentre per la tripletta si arriva addirittura a 67,00. LL/Agipro