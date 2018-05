Mateo Kovacic, centrocampista del Real Madrid, ha parlato nella settimana che porta alla finale contro il Liverpool ai microfoni di Real Madrid TV: “Terza Champions League consecutiva? Incredibile, da quando sono in questo club ogni anno abbiamo vinto la Champions, è pazzesco”, spiega l'obiettivo di mercato della Juventus: “Non me lo immaginavo, adesso sembra quasi una cosa normale ma non lo è. Ho lavorato sodo per essere qui e ogni anno mi sento meglio”.