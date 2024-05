Real Madrid, Kroos e Modric: destini opposti. L'ex Casemiro verso l'addio al Manchester United

C'era una volta il magico trio del Real Madrid a centrocampo con Luka Modric, Casemiro e Toni Kroos.- Quest'ultimo è stato schierato nella formazione titolare nella partita di campionato spagnolo questa sera in casa contro l'Alaves, servendo l'assist per il gol del vantaggio segnato dal solito Bellingham. Il tedesco classe 1990 ex Bayern Monaco è in scadenza di contratto a fine stagione, ma il club spagnolo del presidente Florentino Perez è intenzionato a ridargli fiducia con un rinnovo.- Stessa situazione, ma destino opposto per Modric. Infatti i dirigenti del Real Madrid non offriranno un nuovo contratto al nazionale croato, 39 anni il prossimo 9 settembre.

- Due estati fa Casemiro è stato ceduto per 70 milioni di euro al Manchester United, con cui è sotto contratto fino a giugno 2026. Però il brasiliano potrebbe lasciare il club inglese già nel prossimo mercato estivo, con un possibile futuro in Arabia Saudita.