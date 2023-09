Il Real Madrid continua a costruire il proprio futuro a suon di giovani talenti. Non solo Jude Bellingham, ma anche Aurélien Tchouaméni ed Edouard Camavinga iniziano a reclamare spazio nelle gerarchie di Ancelotti. Chi può farne le spese sono Luka Modric e Toni Kroos, entrambi in scadenza a giugno 2024. Secondo The Athletic, per loro si fa strada l'idea di un addio a fine stagione.