Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, fresco di rinnovo di contratto fino al 2023, parla dopo la firma: "Oggi è un giorno felice. Ho vinto 12 titoli e sono sicuro che avremo altri successi nei prossimi 4 anni. Il rinnovo è speciale, un bel segnale del club. Abbiamo un rapporto speciale e dal primo giorno ho avuto molta fiducia da parte del club nei miei confronti e credo di aver aiutato la squadra e il club a vincere titoli".



SULLA STAGIONE - "Nessun giocatore ha giocato al suo livello e per questo è difficile avere successo. Ma siamo umani, può essere normale dopo aver vinto tre Champions consecutive. La cosa straordinaria semmai è l'aver vinto tre Champions consecutive. Siamo motivati per il prossimo anno per cambiare, sono felice di far parte della squadra per altri quattro anni".



SU ZIDANE - "Non posso dire cosa mi ha detto, rimane tra noi. Ma se avessi avuto dubbi sul mio futuro non sarei qui. Il ruolo? Il mister mi conosce bene, sa dove posso cambiare. Dipende, ma al 90% delle partite che ho giocato con Zizou è stata da mezz'ala che è il mio ruolo perfetto. Pogba? Posso dire che è un giocatore che mi piace e comunque non cambia nulla. Lotterò per il mio posto e se gioco al mio livello non ho problemi".