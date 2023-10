Secondo quanto riportato dal media britannico The Hard Tackle, il Manchester City, di Pep Guardiola, avrebbe messo gli occhi sul veterano tedesco Toni Kroos del Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 e non ci sono ancora stati incontri ufficiali per il rinnovo, tanto che Kroos, in passato, aveva rivelato di non voler proseguire la sua carriera ancora per molto tempo. Solamente un progetto convincente e uno stipendio adeguato potrebbero posticipare il ritiro del campione tedesco e in tal caso si parlerebbe, quindi, di un grandissimo colpo a parametro zero che potrebbe aggiungersi alla lista dei top player di Guardiola.