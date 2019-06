Lo zio e agente di Marcos Llorente, Julio, ha parlato a Radio Marca del futuro del suo assistito: "Il futuro di Marco Alonso sarà deciso nei prossimi 10-15 giorni. Ci sono alcuni club che stanno seguendo Marcos, stiamo ascoltando le loro offerte ma per ora non abbiamo deciso nulla. Ci sono tante opzioni a disposizione ed è vero che l'Atletico Madrid è uno dei club interessati, una delle opzioni per il suo futuro". L'esterno del Real Madrid è seguito dal Napoli, oltre che dall'Atletico Madrid.