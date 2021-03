Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid, in prestito all'Eintracht Francoforte, parla alla Bild: "Negli ultimi due anni non ho giocato, per cui ancora non sono completamente in forma, ma cerco di dare sempre il massimo in allenamento. Il ritorno all'Eintracht è stato un successo, qui sto molto bene. Al futuro penserò a stagione finita, in questo momento penso solo ai risultati dell'Eintracht. Tutto è possibile".