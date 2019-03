Clarence Seedorf, ex centrocampista di Milan e Real Madrid, parla delle Merengues a Cadena SER: "Hanno bisogno di tempo per trovare equilibrio dopo la partenza di un giocatore come Cristiano Ronaldo. Non credo che ci sia da cambiare molto, ma non è così facile dopo la partenza di un calciatore così. Devono guardare al futuro perché il Real è ancora una grande squadra. Sono terzi in campionato, non settimi. Non si può parlare di stagione disastrosa, contando anche tutte le difficoltà del caso".