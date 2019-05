Jorge Valdano, ex direttore sportivo del Real Madrid, ha parlato della situazione attuale del club madridista. Queste le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: "A Zinedine Zidane dovrebbero erigere una statua al Bernabeu e una nel giardino di Florentino Perez: penso sia stato un eroe a tornare, sapeva che era rischioso e l'ha fatto lo stesso. Non ho idea di cosa abbia in mente lui, ma sicuramente la squadra ha bisogno di una massiccia ricostruzione: occorre muoversi in maniera ben più decisiva che nelle scorse stagioni. Sarà necessario mettere a segno 5 o 6 buoni colpi. La responsabilità del mercato, in assenza di un direttore sportivo, è dell'allenatore: Zidane ha corso il rischio di tornare al Real in cambio dei pieni poteri nella progettazione della prossima stagione."