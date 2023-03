Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha commentato così Movistar Tv l'importanza di Karim Benzema per i blancos: "Karim contro il Liverpool ha segnato, ma avrebbe potuto fare anche più di un gol. Benzema è una pietra angolare del nostro gioco offensivo, un maestro di calcio e di gioco corale. È fondamentale per noi avere un calciatore così in partite del genere", le sue dichiarazioni sull'attaccante prossimo al rinnovo fino al 2024.