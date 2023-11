Nico Paz ha stregato il Real Madrid, suo il gol che ha riportato i blancos in vantaggio contro il Napoli regalandosi una notte di Champions League indimenticabile: "Sono molto felice, è un sogno e per un momento non ci ho nemmeno creduto. Il gol? Ho osato, ero in modalità automatica, ho colpito il pallone e sono andato fuori di testa. Siamo un grande gruppo, c'è un'ottima atmosfera nello spogliatoio e ringrazio i compagni per il sostegno. Ancelotti? Il mister mi ha fatto i complimenti come a tutta la squadra - ha detto a Movistar -. Abbiamo uno dei migliori settori giovanili al mondo, se non il migliore, e noi siamo qui per dare un contributo alla prima squadra".