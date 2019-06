Dopo l'acquisto di Hazard e quello imminente di Mendy, il Real Madrid si concentrerà ora soprattutto sulle uscite. E' quanto rivela 'El Larguero', programma in onda su Cadena Ser. Due possibili addii sono quelli di Mateo Kovacic, che potrebbe definitivamente tornare al Chelsea, e James Rodriguez, che piace molto al Napoli. In uscita, poi, anche Borja Mayoral, verso la Real Sociedad, e Dani Ceballos, su cui ci sono offerte da Tottenham, Lione e dall'Italia. Non nella lista degli incedibili, inoltre, Lucas Vazquez, Gareth Bale, Isco e Asensio.