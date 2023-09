"A las 0:01 del 2 de septiembre, el Madrid hizo oficial la contratación de un fantasma. Lucirá el 9 y, aunque no pisará el césped, hará sonar las cadenas con mayor intensidad en los momentos en los que más se eche de menos a Benzema" https://t.co/JfrB3IKWnQ Opina @rujilo — MARCA (@marca) September 3, 2023

Il grande colpo di mercato delè.... un fantasma. La polemica lanciata da Marca verso le Merengues è tanto divertente quanto vera. Il sostituto di, sbandierato per tutta l'estate e consempre sullo sfondo, non è arrivato al punto da convincere i titolisti del quotidiano spagnolo a un: UFFICIALE: Preso un fantasma con la 9. La numero 9 è infatti rimasta senza padrone, con il solo Joselu preso come rinforzo offensivo.