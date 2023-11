Vigilia di Real Madrid-Napoli, gara valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Nel gruppo C gli azzurri sono secondi a quota 7 punti, mentre i Blancos sono a punteggio pieno (12) e già qualificati. Domani al Bernabeu fischio d'inizio ore 21:00.



LA RIFINITURA - Questa mattina sotto la guida di Carlo Ancelotti il Real Madrid si è ritrovato al centro sportivo Real Madrid Ciudad. Tanti assenti alle prese con gli infortuni, a partire dai due portieri Courtois e Kepa, passando per Militao, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, fino a Vinicius e Modric.