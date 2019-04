In poche settimane è cambiato tutto per Marcelo. Il terzino brasiliano ha riabbracciato Zinedine Zidane, che lo ha riportato al centro del progetto tecnico del Real Madrid dopo la disastrosa gestione Solari. Adesso, secondo El Confidencial, lo scenario più probabile è quello che vede il giocatore ancora al Bernabéu: su di lui c’è la Juventus dell’amico Cristiano Ronaldo, ma a far propendere Marcelo per la permanenza a Madrid ci sarebbe anche una questione familiare. La moglie non vorrebbe infatti lasciare la Spagna, soprattutto da quando il figlio di 9 anni gioca nelle giovanili del Real.