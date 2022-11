Il Real Madrid si trova a dover affrontare una situazione di mercato movimentata. Se in uscita il nome di Mariano Diaz è il più probabile, non vanno trascurati i profili di Toni Kroos e Marco Asensio, entrambi possibili partenti. Per quanto riguarda il mercato in entrata a lungo termine, invece, come riportato da Fichajes, la finestra estiva del 2024 sarà cruciale. Visti i problemi fisici di Benzema e la necessità di trovare una soluzione per il futuro, il Real dovrà puntare forte su due obiettivi. Il primo è Endrick del Palmeiras, che a luglio 2024 compirà i 18 anni e dunque sarà più facile portarlo al Bernabeu, mentre il secondo è Erling Haaland, che può diventare un obiettivo concreto dei Blancos, visto che dovrebbe attivarsi una clausola che permetterebbe la sua partenza dal Manchester City. Nel frattempo Ancelotti punterà forte su Rodrygo, nel ruolo di attaccante centrale.