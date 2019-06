Il nome di Christian Eriksen è uno dei più caldi di questo mercato, con Real Madrid, Juventus e Inter interessate al giocatore. In vantaggio su tutti ci sono i Blancos, con Florentino Perez che ha staccato la concorrenza di tutti gli altri club avviando i primi contatti con il Tottenham in anticipo rispetto alle rivali. Il nodo della trattativa, però, è legato alla valutazione che fanno gli Spurs del giocatore: 110 milioni di euro, con il Real che non vorrebbe investire, dopo aver già preso Hazard, più di 70-80 milioni sul giocatore danese.