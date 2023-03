Zinedine Zidane è uno dei nomi in corsa per il dopo-Ancelotti al Real Madrid, ma il tecnico francese detta le condizioni per la terza avventura sulla panchina blanca: come riferisce Defensa Central infatti, Zizou ha chiesto di inserire Grégory Dupont tra i preparatori atletici, di bloccare la partenza di Eden Hazard e di prelevare dal Lione Ryan Cherki.