Vinicius Junior è tra i big del Real Madrid in scadenza a giugno 2024. A differenza di Toni Kroos e Luka Modric, entrambi nella stessa posizione contrattuale, il suo rinnovo non appare però in dubbio. La conferma era già arrivata dalle sue parole nel post partita della sfida contro il Girona: "Voglio continuare a giocare al Real Madrid per tutta la vita". Intanto i Blancos preparano il prolungamento del suo contratto fino al 2028.