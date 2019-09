Florentino Perez, presidente del Real Madrid, in questi giorni ha avuto incontri con il resto della dirigenza in vista dell'assemblea dei soci di domenica. In questi incontri, il numero 1 della Casa Blanca ha fatto diverse riflessioni, riportate da OK: "Non abbiamo mai investito così tanto in giocatori, anche se avevamo già una grande squadra". Florentino ha poi confermato "di aver seguito i casi Neymar e Bruno Fernandes", senza escludere che per il portoghese verrà fatto un tentativo la prossima stagione. Aggiungendo "stiamo lavorando per portare grandi giocatori in futuro", riferendosi a Mbappé del PSG.



ALTRE PAROLE - Ha definito Hazard "il miglior giocatore d'Europa", ha parlato di calcio femminile "l'altro giorno abbiamo perso 9-1 col Barcellona, la miglior squadra di Spagna contro una neopromossa". E poi il sogno di vedere il Real Madrid del basket in NBA: "Ho l'illusione di giocare in NBA, giochiamo con avversari non molto competitivi e dobbiamo riflettere su questo".