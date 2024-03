Real Madrid-Lipsia, le formazioni ufficiali: ci sono Vinicius e Openda

Allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid si gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Lipsia: i due club partiranno dall'1-0 per gli spagnoli dopo la gara di andata, rete dell'ex Milan Brahim Diaz che oggi parte dalla panchina.



Ancelotti si affida a Bellingham, squalificato per due giornate in Liga dopo il rosso per proteste rimediato contro il Valencia, assieme a Valverde e Vinicius in un attacco tecnico e leggero.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Valverde, Bellingham; Vinicius.



LIPSIA: Gulacsi; Henrichs, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Haidara, Xavi Simmons, Olmo; Openda, Sesko.