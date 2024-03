Real Madrid-Lipsia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

, calcio d'inizio alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo 2024 allo Stadio Santiago Bernabeu è una gara valevole per il ritorno negli ottavi di finale in Champions League. Si (ri)parte dalla vittoria per 1-0 della squadra spagnola allenata da Carlo Ancelotti con gol dell'ex milanista Brahim Diaz nell'andata giocata tre settimane fa in Germania. Arbitra l'italiano Davide Massa, assistito dai connazionali Filippo Meli e Stefano Alassio, con Marco Di Bello (reduce dalle polemiche per le tre espulsioni della Lazio contro il Milan) quarto uomo, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Bellingham e Camavinga da una parte, Henrichs e Poulsen dall'altra.- Ancelotti deve ancora fare a meno degli infortunati Courtois, Alaba e Militao. In panchina Modric e Brahim Diaz.Dall'altra parte Rose non può contare sullo squalificato Simakan oltre all'infortunato Klostermann. In panchina Elmas, arrivato a gennaio dal Napoli.- Real Madrid-Lipsia, calcio d'inizio alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo 2024 allo Stadio Santiago Bernabeu sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Alla guida della diretta sarà Giulia Mizzoni affiancata da Fabio Cannavaro, Cristiana Girelli e Claudio Marchisio. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle ore 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Diego Milito e Luca Toni.REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Lukeba, Orban, Raum; Dani Olmo, Schlager, Haidara, Xavi Simons; Sesko, Openda. All. Rose.