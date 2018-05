Finale di Champions League:



Real Madrid-Liverpool 3-1



GOL: 51' Benzema (RM), 55' Mané (L), 64' e 83' Bale (RM)



REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal (37' Nacho), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (61' Bale); Benzema (89' Asensio), Cristiano Ronaldo. All. Zidane.



LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner (83' Emre Can), Henderson, Wijnaldum; Salah (31' Lallana), Firmino, Mané. All. Klopp.



Arbitro: Mazic (Serbia).



Ammonito: Mané (L).