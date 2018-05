Il Real Madrid vince la sua terza Champions League consecutiva, grazie ai suoi campioni e agli errori di Karius. Di seguito, le pagelle di Calciomercato.com:



REAL MADRID



Navas 6.5: spesso indicato come l'anello debole della sua squadra, risponde alla grande quando chiamato in causa nel primo tempo, soprattutto ad Alexander-Arnold;



Carvajal 6: rischia qualcosa in avvio, sfortunato ad avere un problema muscolare che, per la seconda volta dopo il 2016, lo costringe ad abbandonare la finale e mette a rischio il suo Mondiale (37' Nacho 6: centrale adattato in fascia, spinge poco, ma non rischia praticamente nulla);



Varane 6.5: sempre attento sui palloni che arrivano nell'area del Real.



Sergio Ramos 6.5: mette - involontariamente - fuori uso Salah. Ci mette cuore e grinta, come sempre;



Marcelo 7: semplicemente il miglior terzino del mondo. Qualità e cross a profusione;



Modric 6.5: quando ha il pallone ce l'ha lui, è praticamente in banca. Con Casemiro e Kroos forma il miglior centrocampo del mondo;



Casemiro 6: si vede poco, ma si sente molto. Il lavoro sporco è il suo pane;



Kroos 6.5: preciso come pochissimi, serve sempre i compagni coi tempi giusti. Se ha vinto cinque delle ultime sei Champions, un motivo ci sarà;



Isco 5.5: Zidane sceglie lui e manda in panchina Bale in avvio. Punge poco nella prima frazione, ci prova nella ripresa, ma viene fermato dalla traversa (62' Bale 8: entra arrabbiato e distrugge una partita fino a quel momento equilibrata. Gol-capolavoro in rovesciata, sfrutta il regalo di Karius per la doppietta personale);



Cristiano Ronaldo 5.5: incredibilmente, per lui, non riesce mai a entrare in partita. Ma porta a casa un altro trofeo, che lo avvicina ancora di più al sesto Pallone d'Oro;



Benzema 7: scelto ancora una volta per il bene della squadra più che per lo spettacolo. Segna nel primo tempo, ma viene fermato dal guardalinee. Bravo e fortunato a trovare il gol sull'errore di Karius (89' Asensio sv).



Zidane 7: manda in panchina Bale, che quando entra risolve la partita. Scelta iniziale sbagliata o ideale per caricare il gallese? Ottava vittoria in otto finali e nono trofeo da allenatore in tre partite. Da quando siede lui in panchina, la Champions è cosa del Real.





LIVERPOOL



Karius 3: una notte da incubo. Regala ingenuamente il gol del vantaggio a Benzema, smanaccia malissimo sul tiro da distanza siderale di Bale per il 3-1. Sarà difficile superare questo momento;



Alexander-Arnold 6.5: spinge con costanza nel primo tempo e si rende pericoloso in zona gol;



Lovren 6.5: ringhia subito su Ronaldo, guida bene la difesa in tutti i 90 minuti;



van Dijk 6: anche lui sbaglia poco o nulla, incolpevole sui gol;



Robertson 6.5: spina costante sulla fascia destra del Real, si rende spesso pericoloso in attacco;



Wijnaldum 6: pressa molto in avvio, cala alla lunga;



Henderson 5.5: gioco semplice ed essenziale il suo, ma sbaglia qualche pallone di troppo;



Milner 6: corre tanto, si danna per tutti i minuti in cui resta in campo (83' Emre Can sv);



Salah 6: sfortunato, lascia il campo per un colpo alla spalla in lacrime. Oltre che la Champions, rischia di perdere anche il Mondiale (30' Lallana 5: poco pericoloso in attacco, rischia di fare un pasticcio sulla traversa di Isco);



Firmino 5.5: parte bene, ma si spegne troppo presto e non riesce mai a rendersi pericoloso.



Mané 7: l'anima del Liverpool. Segna il gol dell'1-1, va a qualche centimentro da quello del 2-2.



Klopp 6: tiene sotto scacco il Real fin quando ha in campo Salah. Se poi avesse in campo un portiere...