Tutto pronto per la finale tra Real Madrid e Liverpool, atto conclusivo della Champions League 2017/2018. Dopo aver conquistato il pass per Kiev battendo rispettivamente Bayern Monaco e Roma, le due squadre vanno a caccia del titolo di Campione d'Europa. Gli spagnoli, che si apprestano a disputare la quarta finale negli ultimi cinque anni, cercano la terza Champions League di fila, la tredicesima della storia; dall'altra parte i Reds vogliono replicare l'esito della finale vinta contro i Blancos nel 1981 a Parigi, decisa da una rete di Kennedy, e aggiudicarsi il trofeo per la sesta volta. L'ultimo successo del Liverpool risale alla stagione 2004/2005 con la vittoria ai rigori a Istanbul contro il Milan dopo una clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3, Occhi puntati su Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, le stelle delle due squadre, autori di un'annata straordinaria e in lizza per il Pallone d'Oro.



LE PROBABILI - Qualche dubbio di formazione per Zinedine Zidane: Gareth Bale è favorito su Benzema per un posto accanto a Cristiano Ronaldo, con Isco che agirà sulla trequarti. Nei Reds recuperato Emre Can, che dovrebbe partire dalla panchina; confermato il tridente offensivo formato da Salah, Firmino e Mané. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Kiev alle 20.45.



REAL MADRID-LIVERPOOL (Stadio Olimpico, Kiev. Ore 20.45, visibile su Canale 5 e Premium Sport)



Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Cristiano Ronaldo.



Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.