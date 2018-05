Brutta notizia per il Liverpool, che alla mezzora del primo tempo contro il Real Madrid perde per infortunio Momo Salah, rimasto dolorante alla spalla dopo un contrasto con Sergio Ramos. L'ex attaccante della Roma ha abbandonato il campo in lacrime, sostituito da Lallana.



KLOPP: 'MONDIALE A RISCHIO' - L'infortunio dell'attaccante egiziano lo mette a rischio anche per il Mondiale: nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami specifici, ma la paura di non vederlo in Russia è tanta. A fine gara, Jurgen Klopp ha dichiarato: "L'infortunio è serio purtroppo, si è rotto la spalla o la clavicola. Il Mondiale è a serio rischio''.