Titolare contro la Roma nell'ultimo turno di Champions League, Marcos Llorente ammette a Movistar+ di non essere certo di restare al Real Madrid a gennaio: "E' chiaro che noi, i calciatori, vogliamo giocare. Sono al Real e il mio sogno è trionfare qui. Oggi ho mostrato al mister che sono pronto in caso di bisogno. Spero di giocare più partite possibili e crescere, quando arriverà il mercato invernale parleremo con il club e la mia famiglia e decideremo quel che è meglio per me".