Rafa Benitez è stato uno dei primi allenatori a capire le potenzialità di Vinicius Jr, appena arrivato al Real Madrid, dal Brasile. L'ex Napoli, Inter e Liverpool ne ha parlato ai media britannici, lanciandosi in un paragone particolare. “Un giocatore che ho allenato recentemente me lo ricorda. Si tratta di Anthony Gordon, allora all'Everton e ora al Newcastle. Entrambi sono molto veloci e difficili da affrontare. Quando hai questi giocatori devi parlare con loro, convincerli e insegnargli come gestire certe situazioni in campo. Devono essere imprendibili ed evitare che subiscano tanti falli".