Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atletico: "Sono contento della squadra al di là del fatto che in Liga ci siano momenti buoni e meno buoni. Un giorno di riposo in meno rispetto l'Atlético? Non ne tengo conto, tanta è la motivazione che dà questa partita, indipendentemente da quello che è successo nella Supercoppa Europea. Stiamo bene, il secondo tempo di Siviglia lo dimostra".