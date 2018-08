Il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, parla in conferenza stampa dopo il successo contro il Milan nel Trofeo Santiago Bernabeu: "Non so se questo sarà lo stesso undici che schiererò contro l'Atletico Madrid. Debutto? Sempre speciale stare in panchina al Bernabeu. Bale? Non parlerò delle stagioni precedenti, io ho trovato un giocatore felice e coinvolto, cambierà la posizione in campo. Si sta allenando molto bene. Benzema? Felici di lui e di come si sia allenato, è in condizione ottime. Milan? Gioca molto bene, ha avuto diverse occasioni. La cantera? Contenti dei nostri giovani. Keylor e Courtois? Abbiamo preso la decisione di averli entrambi, per noi non è un problema ma due magnifiche soluzioni".