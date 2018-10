Il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Levante: "Loro hanno una vocazione offensiva importante, ma io mi fido della mia squadra e di quello che può fare. Dovremo solo consolidare quanto di buono è stato fatto. Mercato di gennaio? Ho piena fiducia nella rosa a disposizione e credo in ciò che stiamo facendo. La stagione è solo all'inizio e sono certo che arriveremo al massimo al momento caldo. Il mio stato d'animo? Sto bene, non ho dubbi su niente. Dobbiamo solo credere e insistere su ciò che stiamo facendo. Sono tranquillo e concentrato".