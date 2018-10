Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il CSKA Mosca: “Sarà una gara che ci richiederà molto, ma ci arriveremo nel miglior modo possibile. Le sensazioni sono positive, siamo riusciti ad essere superiori anche alle avversità. Per quanto riguarda il problema del gol, stiamo lavorando per creare più occasioni e presto tutto andrà per il meglio. Mentalmente stiamo bene, le motivazioni saranno al massimo quando inizierà a suonare l'inno della Champions. Sergio Ramos out? Non è venuto per scelta mia, ha accumulato più minuti di tutti. I suoi muscoli ne saranno grati”.