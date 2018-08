L'allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico, valido per la Supercoppa Europea a Tallin: "Immagino una partita al limite, fisico, tattico e mentale, ma non può essere altrimenti essendo una finale e viste le due squadre in campo. Servirà la miglior versione di Real e Atletico, ma non abbiamo dubbi sulle nostre possibilità di vincere. Le sensazioni sono positive, ottime, abbiamo avuto un bel precampionato e arriva una partita ufficiale che è anche una finale e vogliamo vincerla. Vogliamo fare una grande partita davanti a un avversario che, come sempre, ci porterà al limite, una grandissima squadra con giocatori di caratura internazionale e allenata in modo magnifico da Simeone".



"Zidane ha fatto un lavoro straordinario e la squadra ha ottenuto vittorie incredibili, ma questo è già il passato. Senza guardarci indietro, cercheremo di essere una squadra migliore ogni giorno. Bale è un giocatore superprofessionale, si allena come un ragazzino, con tanta voglia come altri compagni. Vogliamo che sia la squadra il vero protagonista, ma siamo convinti delle qualità di Bale e che farà una grande stagione".