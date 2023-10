Il Celtic pensa già al sostituto di Joe Hart, in vista dell'estate prossima. Secondo quanto riporta lo Scottish Sun, un nome che piace molto alla dirigenza del club di Glasgow è quello di Andriy Lunin, nazionale ucraino tesserato per il Real Madrid, con cui arriverà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che sembra essere destinato a salutare i Blancos da svincolato.