Real Madrid-Manchester City: ancora una finale anticipata. Haaland e quelle voci sul futuro

Ancora una volta una finale anticipata, ancora una voltacontroMa stavolta, addirittura, sono i quarti di finale, dopo le semifinali delle ultime due edizioni. Negli ultimi anni i Blancos e i Citizens hanno offerto le prestazioni più solide e affascinanti in campo europeo, gli spagnoli con la loro storia e gli inglesi con le idee di Pep Guardiola: campioni contro campioni, sia in campo sia in panchina.Si parte dalla fase a, 3-2 al Bernabeu e 1-1 in Inghilterra. Poi solo eliminazione diretta: semifinali 2015/16, decisivo l'autogol di Fernando nel doppio confronto col Real che passa e va a vincere;, il City vince entrambe le partite per 2-1 e poi viene eliminato dal Lione al turno successivo; godimento calcistico puro alle, con il Real che rimonta il 4-3 dell'andata e vince ai supplementari 3-1 al ritorno, per poi battere il Liverpool in finale; infine, dominio City, sempre al penultimo atto, 4-0 all'Etihad dopo l'1-1 dell'andata che porta alla vittoria di Istanbul sull'Inter.- E poi c'è Erling, la macchina da gol di Guardiola che però nelle grandi sfide in Champions fatica a lasciare la sua impronta. Annullato nelle semifinali e nella finale dell'anno scorso, cercherà di dare segnali forti contro la squadra che non ha mai nascosto di volerlo aggiungere alla sua rosa galattica. La prossima estate sarà quella di, dunque appare molto complicato vedere un doppio colpo stellare anche per questioni di limiti salariali, ma il Real ha risorse illimitate e anche molto margine per quelle che sono le regole de La Liga. Florentino Perez sogna in grande, prima la Champions di quest'anno e poi l'ambizione di formare, con, un nuovo inarrestabile quadrato magico.