Real Madrid-Manchester City, perché Haaland parte dalla panchina

Erling Haaland partirà in panchina in Real Madrid-Manchester City. In occasione del ritorno del playoff di Champions League del Santiago Bernabeu, Pep Guardiola ha lasciato fuori dall'undici titolare l'attaccante norvegese.

Il motivo di questa scelta dovrebbe essere fisico. L'attaccante, infatti, nell'ultima partita di Premier League contro il Newcastle era ucito all'87' per un problema al ginocchio destro. Aveva subito rassicurato i tifosi, ma, a distanza di quattro giorni, non sembra aver pienamente recuperato. Al suo posto, in attacco, ecco Marmoush.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All.: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Khusanov, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Nico González, Gündogan; Foden, Bernardo Silva, Savinho; Marmoush. All.: Guardiola