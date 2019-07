Marcelo, terzino del Real Madrid, ha parlato di Eden Hazard, nuovo acquisto del club: ''Eden è un campione, un giocatore di grande qualità. Ha le qualità per stare tra i cinque migliori giocatori al mondo. Credo che lui e Neymar non si possano paragonare, ma il brasiliano per me è migliore. È un giocatore imprendibile, difficile da controllare. Sarebbe un piacere enorme per me averlo al Real Madrid, ma non sono io che decido. Il Real deve sempre cercare di prendere i giocatori migliori al mondo''.