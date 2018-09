Il brasiliano Marcelo, stella del Real Madrid e obiettivo di mercato della Juventus, patteggia una pena con la fiscalità spagnola, per una frode fiscale risalente al 2013. Secondo quanto riportano As e El Mundo, per chiudere la vicenda Marcelo avrebbe patteggiato una pena di quattro mesi di carcere più una multa di 753.624,90 euro. Marcelo ha ammesso di aver ceduto i suoi diritti di immagine a una società uruguaiana (Birsen Trade S.A.), considerata una società fantoccio pensata appositamente per evadere le tasse.