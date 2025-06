Real Madrid, accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono. Cosa cambia per l'Inter

sarà un nuovo calciatore del. I blancos hanno trovato un accordo con il, che prevede il pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni più 10 di bonus. Il trequartista argentino partirà per l’Europa ad agosto.Il Real Madrid ha battuto la concorrenza dele si è assicurato le prestazioni di Mastantuono, considerato da molti addetti ai lavori la risposta sudamericana a. Per convincere il talento classe 2007 si sono mossi sia, responsabile dello scouting dei blancos, che. Il Real Madrid non pagherà subito l’intera clausola, ma a rate.

Il trequartista però disputerà con il River Plate il, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Il club argentino affronterà anche l’nell’ultima partita del girone. Sarà l’occasione per vedere da vicino uno dei talenti più promettenti al mondo. Il trasferimento di Mastantuono al Real Madrid invece avverrà ad agosto, quando compirà 18 anni.