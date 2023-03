Florentino Perez riapre le porte a Kylian Mbappé, ma a una condizione. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid è pronto a ingaggiare l'attaccante classe 1998 soltanto nel caso in cui si liberasse a costo zero dal Paris Saint-Germain. Il nazionale francese è sotto contratto col PSG fino a giugno 2025 con uno stipendio da 50 milioni di euro netti all'anno.