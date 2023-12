Il Real Madrid continua a pensare ai possibili colpi di mercato per rinforzare la rosa. I nomi caldi in questi mesi rimangono sempre quelli dei due bomber Kylian Mbappé e Erling Haaland. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid presenterà un'offerta contrattuale al francese l'1 gennaio 2024. In caso di mancata risposta da parte del fuoriclasse del PSG, il club spagnolo virerà su Haaland come priorità assoluta.