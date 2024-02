Real Madrid-Mbappé, offerta pronta di Florentino Perez: tutte le cifre e la concorrenza

— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024

Il giocatore, come riportato da The Athletic, ha informato il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi, comunicandogli la scelta per il proprio futuro. L’asso francese, dunque, lascerà, a parametro zero, a partire dal 1° luglio, il PSG, non esercitando la possibilità di estendere il proprio contratto, attivando la clausola automatica di rinnovo presente nel suo attuale accordo. Non sono bastati gli oltre 200 milioni di euro di bonus alla firma (proposta di contratto quadriennale a 100 milioni di euro annui) per convincere il numero 7 transalpino a restare all’ombra della Tour Eiffel.(dopo la comunicazione arrivata al campo d’allenamento di Poissy),, in attesa di chiudere un accordo che rischia di diventare il più grande trasferimento nella storia del calcio moderno.Nel corso delle ultime sessioni estive, il profilo del francese è stato costantemente accostato ai Blancos, ma i prossimi mesi possono diventare decisivi per il suo arrivo nel club 14 volte campioni d’Europa.sono i motivi che hanno spinto Mbappé a scegliere di terminare a giugno la sua avventura al PSG e sposare, con ogni probabilità, la causa del Real Madrid, andando a formare (insieme a Vinicus e Bellingham) un tridente di dimensione mondiale.Tutto parte da alcuni dichiarazioni rilasciate dal compagno di Nazionale, attuale giocatore del Real Madrid, che non si era sbilanciato in alcun modo sull’approdo di Mbappé a Madrid:. La decisione è giunta e, nell’istante in cui è diventata di dominio pubblico, l’ex Monaco ha twittato due emoji che non lasciano spazi a interpretazioni: due immagini di pop corn. In attesa di conoscere il reale destino di Mbappé, Tchouaméni attende, si mangia i suoi pop corn e aspetta il suo compagno nella capitale spagnola, mentre, con il presidente dei Blancos che già comunicato la sua proposta agli agenti dell’ex Monaco, campione del Mondo con la Francia nel 2018. Un contratto sicuramente inferiore a quanto fatto pervenire nell’estate del 2022: in questo momento, il Real vuole che Mbappè firmi, ma alle proprie condizioni., anticipando ogni possibile mossa da parte di Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United o Bayern Monaco.(si tratta di circa 25 milioni di euro netti), decisamente inferiori a quanto avrebbe potuto percepire a Parigi. Una domanda economica importante, ma che non arriva ai 200 milioni di euro a stagione che, tra bonus e sponsor, Mbappé ora intasca. Unito alla scelta di rinunciare al bonus fedeltà (crescente ogni anno e pari a 70 milioni il primo anno, 80 il secondo e 90 il terzo), questa è la più evidente dimostrazione della sua solida volontà di unirsi al Real Madrid., d’altro canto, a causa dei parametri finanziari imposti e i limiti salariali delle Merengues,Una decisione concreta è attesa a stretta giro di posta. In attesa dell’annuncio ufficiale del PSG,