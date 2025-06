AFP via Getty Images

Real Madrid, Mbappé ricoverato in ospedale

Gianluca Minchiotti

24 minuti fa



Kylian Mbappè, attaccante francese del Real Madrid, è stato ricoverato in ospedale per una gastroenterite acuta e lì si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti e le cure del caso. In attesa di ulteriori dettagli sullo stato di salute di Mbappé, il Real Madrid ha pubblicato questo comunicato ufficiale: "Il nostro giocatore Kylian Mbappè è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure".



Brutte notizie quindi per i Blancos, reduci dall'1-1 contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi nel debutto al Mondiale per Club, nel match giocato a Miami.